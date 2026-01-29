正月の鏡餅・ひな祭りの菱餅・端午の節句の柏餅など、暮らしの節目を祝う行事の縁起物としてしばしば扱われる食材「餅」。今回筆者が注目したのが「一升餅」です。どういった節目を祝う餅なのでしょうか？詳しい話を村井製菓株式会社（兵庫県姫路市）の村井沙邦莉さんに聞きました。☆☆☆☆「一升餅とは、子どもの1歳の誕生日に一升分（約1.8キロ）の餅を用意し『一生食べ物に困らないように』という願いを込めて行われる日本