声優の塩屋浩三さんが20日、脳出血のため71歳で亡くなったことが分かった。28日、所属事務所の青二プロダクションが公式サイトで発表した。 【写真】「本当に早すぎる」塩屋さんをしのんだ水島裕 同サイトで「弊社所属俳優塩屋 浩三儀（71歳）令和8年1月20日に脳出血のため永眠いたしました」と報告。「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げますなお葬儀につきましてはご遺族のご意向により近