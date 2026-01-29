ともに古希を超え、益々元気な関根勤と小堺一機30日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」に出演する。 【写真】裏番組司会時代のエピソードもw古希を超えてまだまだトップで走り続ける！ 互いに70歳を超えての初登場！「コサキン」の愛称で親しまれ約半世紀となる2人が、40年前の関根さんの出演映像と共に、その結成秘話や下積み時代の苦労を明かす。 小堺は長年「徹子の部屋」の裏番組で司会を務めていたが、番組