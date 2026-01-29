梶原叶渚 梶原叶渚（16）がこのほど、静岡市内で開催された『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演した。ティーン世代を中心に人気を誇り、昨年『ミスセブンティーン2025』に選出され「Seventeenモデル」としても注目を集める一方、ドラマなど俳優としても活動の場を広げている。そんな彼女へランウェイ前にインタビューを行った。楽しい雰囲気――これから本番を迎えますが今の心境は？