女優の有村架純（３２）が６月１９日公開の主演映画「マジカル・シークレット・ツアー」（天野千尋監督）で母親役に初挑戦することが２８日、分かった。２０１７年に「金塊を下着に隠して密輸した主婦５人を逮捕」と報じられた実際の事件に着想を得た天野監督によるオリジナル作品。有村が夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負った２児の母・和歌子役、黒木華（３５）が奨学金の返済に追われる借金６００万円の研究者・清恵役