女優・井上真央（３９）の姿にフォロワーは「めちゃくちゃカワイイ」と大興奮だ。出演しているテレビ朝日系ドラマ「再会〜ｓｉｌｅｎｔｔｒｕｔｈ〜」（火曜・後９時）の公式インスタグラムが２９日までに更新され、２７日に放送された第３話のオフショットをアップ。「ポニーテールが似合うバイト中の万季子（井上真央）＆大学生の圭介（瀬戸康史）若かりし頃の可愛いふたりの“再会”オフショット」と説明した。若き日の