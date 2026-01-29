NHKは30日、関西地方向けに『関西トレンド最前線！ツギ推し！』（総合後7：57〜後8：42）を放送する。【場面カット】関西トレンドをプレゼンする芸人ら昨年、放送され好評を博した同番組が今年も放送される。2026年、年明けにふさわしい未来に目を向けた関西トレンド・エンタメ情報を紹介する。今回取り上げるテーマは「グルメ」「ホラー」「旅」「音楽」の4つ。関西にまつわる“次に流行りそうなモノ”＝「ツギ推し」コン