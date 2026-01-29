俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の第3話「新たなメンズBA」が、きょう29日深夜1時15分に放送される。【場面写真】今回も…曽野舜太にバチバチな豊田裕大本作は、楢島さち氏の同名漫画が原作。2024年8月に放送された『コスメティック・プレイラバー』では、ドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれた。奥野が、超真面目かつピュアな先輩美容部員で、