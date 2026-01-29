元でんぱ組.incのメンバーで、現在は1児を育てるシングルマザーとして活動する最上もが（36）が、1月27日放送のABEMA『愛のハイエナ5』にゲスト出演。マレーシアで複数の妻と子供たちが暮らす「一夫多妻」家族のVTRを見届けた後、自身の家族観と、第2子への強い思いを赤裸々に明かした。【映像】妊娠中の写真番組では、投資家として成功し「家族を増やしたい」という一念で2人の妻と共同生活を送る男性に密着。これを受け、MC