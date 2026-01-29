Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演するABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜後10：15）。このほど伊野尾と初共演するジュニアの黒田光輝が2ショットで取材会に参加。伊野尾相手にも積極的に食事の約束や誕生日プレゼントをアピールする黒田が、伊野尾をタジタジにさせつつ、和やかな先輩・後輩関係をのぞかせた。【別カット】ドラマ初共演の伊野尾慧＆黒田光輝2ショットゲームソフト