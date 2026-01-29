ドイツの金庫室に保管されている金の商品＝28日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は急伸し、2月渡しが前日比221.00ドル高の1オンス＝5303.60ドルと、終値としての最高値を7営業日連続で更新した。取引量が最も多い4月渡しは219.60ドル高の1オンス＝5340.20ドル。主要通貨に対する最近のドルの下落を受けて、ドルの代替資産とされる金を買う動きが加速した。地政学的リスクの高