売り切れる商品が出るほど人気の「導入美容液」。一体どんな美容液なのか？実際に2週間使い続け「肌の変化」を調査してみました。 【写真を見る】話題の「導入美容液」って何？使うとどう変わる？【THE TIME,】 トレンドから「定番化粧品」に？「SNS とかでバズってるのを見て気になって使っている」（20代女性）「周りも結構使っていて、当たり前になってきているのかな」（20代女性）街行く55人に聞いたところ、72.7％