俳優の有村架純が、実話に着想を得た新作映画『マジカル・シークレット・ツアー』で初の母親役に挑戦することが明らかになった。初共演となる黒木華、南沙良と、女性たちが“金の密輸”に手を染める姿を描くオリジナル作品で、90秒の予告映像とビジュアルを解禁。映画は6月19日より全国公開される（配給：アスミック・エース）。【動画】映画『マジカル・シークレット・ツアー』90秒予告本作は、2017年に中部国際空港で主婦た