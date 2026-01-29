元BiSHのモモコグミカンパニーが1月25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。東京・下北沢をぶらり散歩する動画を公開した。 （関連：【画像あり】下北沢を散策する元BiSHのモモコグミカンパニー） 2023年6月29日に解散したBiSHの元メンバーであるモモコグミカンパニー。BiSH解散後は、執筆活動やメディア出演を中心に文化人として活動している。ICU（国際基督教大学）卒業というキャリアを持つ才女で