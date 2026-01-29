先日の記録的な大雪によりJRでは除雪作業のためきょうまでの2日間、午後9時以降に札幌駅を発着する列車を運休します。終電が大幅に早まったことで、昨夜から帰宅の足に影響が出ています。（百瀬記者）「快速エアポートの発車時刻まで5分を切っています。こちらの女性も間に合うのでし ょうか。猛ダッシュでホームに向かいました」昨夜のJR札幌駅です。時刻はまだ午後8時台。最終列車を確認する人や、足早にホー