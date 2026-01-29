紋別市の市道で30代の女性が後ろから来た軽トラックにはねられる事故がありました。女性は歩道が雪で埋まっていたため車道の端を歩いていたとみられています。紋別市落石町3丁目の市道できのう午後6時ごろ、軽トラックを運転していた58歳の男性から「歩行者を後ろからひいてしまった」と警察に通報がありました。警察によりますと、はねられたのは37歳の女性で右足と胸の痛みを訴え病院に搬送されました。当時、女性は歩道が雪で埋