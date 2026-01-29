年の初めは「今年こそはこうなりたい」「こんなことをしたい」と目標を立てると思いますが三日坊主で終わってしまうことも多いですよね。 そこで、エブリィカルチャーは自分を変えたい人におすすめの本を紹介します。 長崎市のメトロ書店。 年の初めによく売れるジャンルの1つが自己啓発に関する本だと言います。 （メトロ書店 読書アドバイザー 川崎綾子さん） 「こうすればもっと自分自身