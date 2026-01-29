仕事にまじめに取り組んでいるはずなのに、納期に間に合わず、長時間のデスクワークに疲弊するばかり。しかし、こうした空回りは、心の持ちようやスマホアプリで簡単に解決できる。障害者の就労支援事業を運営する筆者が、毎日の仕事が楽になる方法を教える。※本稿は、株式会社KyoMi代表取締役の柏本知成『ポストが怖くて開けられない！発達障害の人のための「先延ばし」解決ブック』（サンマーク出版）の一部を抜粋・編集したも