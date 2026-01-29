2025年のプロ野球ドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手が指名を受けてからの経緯と自身の思いについて明かしました。2025年のドラフトの経緯については、「ドラフトの直前は父親から中盤以降で指名があるのではないかという話を聞いていたので、当日のドラフト会議は見ていました。指名されて驚きだったんですけど、その後スカウトの方から連絡があって、王会長とご挨拶させていた