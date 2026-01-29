『BUTTER』などで知られる作家の柚木麻子さんが、翻訳家のポリー・バートンさんとの対談イベントに登場。刊行当時と現在で評価が変わったという『BUTTER』について、またイギリスでなぜヒットしているのかなど、トークが繰り広げられました。『BUTTER』は現在、38か国での翻訳出版が決定。日本国内では累計60万部を突破、2024年2月に刊行されたイギリス版（訳：ポリー・バートンさん／4th Estate）を含む海外版を含めると、全世界