プロ野球・阪神は28日夜、ドリス投手が日本に入国したことを報告しました。ドリス投手は2016年から19年まで阪神でプレー。一時はチームを離れるも、昨シーズン途中に阪神復帰を果たしました。その後は20試合に登板し、2勝2敗7HP、防御率1.93をマーク。チームのリーグ優勝に貢献しました。入国に際し、ドリス投手は球団を通してコメントを発表。「再び第二の故郷に戻って来られたことを嬉しく思います。日本で野球ができる喜びを感