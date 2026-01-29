日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は２９日、２月６日から始まるミラノ・コルティナ冬季五輪に向けてスキージャンプの高梨沙羅（クラレ）が２８日、羽田空港から欧州に出発したことを報じた。番組では同局系五輪スペシャルキャスターを務める「嵐」の櫻井翔と高梨の対談形式のインタビューをＶＴＲを放送。その中で高梨が「昨年からルールが変わってテレマークの得点が大きく加味される」と説明