24年11月に俳優岡田将生（36）と結婚した女優高畑充希（34）が28日、第1子の出産を発表した。インスタグラムのストーリーズを更新し「無事家族が増えました」と、赤ちゃんの絵文字を付けて報告。「産まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います」とつづった。また「昨年は沢山のお心遣い、ありがとうございました！岡田将生高畑充希」と連名で周囲への感謝を伝えた。岡田も同じ文章を投稿した。2人は