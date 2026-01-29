２年時に箱根駅伝総合優勝を果たした東洋大の設楽啓太（左）と悠太 photo by AFLO箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡連載08：設楽啓太・設楽悠太（東洋大／2011〜14年）前編いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐタスキリレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す。すでに100回を超える歴史