和製英語とは、日本人によって作られ、日本国内でだけ使われている言葉のこと。英語ではないため、もちろん英語ネイティブには通じません......。このクイズで、和製英語と本物の英語を見わけられるか挑戦してみましょう！「パンケーキ」or「ホットケーキ」どっちが和製英語？意外と難しいこの問題。スペルを書いてみたらわかるかも！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果た