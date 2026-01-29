フランス・パリ発のショコラ専門店ル・ショコラ・アラン・デュカスと、ル・ビスキュイ・アラン・デュカスから、毎年人気の日本限定サクラコレクションが2026年2月17日（火）より登場します。春の訪れを感じさせる繊細な味わいと、心ときめくパッケージは、ホワイトデーや季節の贈り物にもぴったり♡今年だけの特別なサクラの世界をご紹介します。 サクラを表現した華やかショコラ ル・ショコラ・アラン・デュ