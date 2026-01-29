【ニューヨーク＝木瀬武】２８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比１２・１９ドル高の４万９０１５・６０ドルだった。値上がりは２営業日ぶり。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が２７〜２８日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果や、その後のパルエル議長の記者会見で発言内容を見極めたいとの思惑から、値動きの乏しい展開となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終