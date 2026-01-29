【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比12.19ドル高の4万9015.60ドルで取引を終えた。米景気先行きに対する楽観的な見方から、買い注文が優勢だった。米連邦準備制度理事会（FRB）は28日、政策金利の据え置きを決めた。市場では早期追加利下げへの期待が後退し、割高感が意識された銘柄を売る動きも見られた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は6営業日続伸し、40.35ポイン