“奇跡の美人姉妹”として注目を集めるエリマリこと、Erikaと百瀬まりなが、3月25日に初の写真集を発売する。SNSやグラビアを中心に圧倒的な存在感を放ってきた2人が、写真集という形でさらなる表現に踏み込んだ。【写真】奇跡の美人姉妹”エリマリ”写真集からのカット公開エリマリ姉妹は、写真週刊誌『FRIDAY』で1年に3度も表紙に起用され、同誌のデジタル写真集や動画販売では売り上げNo.1を記録。SNSでも大きな話題を呼び