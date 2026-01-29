東京・江東区で28日、81歳の女性がダンプカーにひき逃げされ死亡した事件で運転手の男が逮捕されました。脇田幸一郎容疑者（73）は28日午前8時過ぎ、江東区越中島の交差点でダンプカーを運転して左折する際に、横断歩道を渡っていた岸田惠子さん（81）をはねて死亡させ、そのまま走り去った疑いが持たれています。岸田さんは当時、通学中の小学生の安全を見守る交通誘導にあたっていました。脇田容疑者は当時、建設工事現場の土を