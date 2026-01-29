プロ野球・巨人のドラフト3位ルーキー山城京平投手が、インタビューに応じました。亜細亜大出身の山城投手は、174cm、70キロという体格。「自分の見てほしいところは？」という質問に対しては、自身があまり大きい方ではないことに触れながら「躍動感のある投球とキレのある真っすぐ」とあげました。さらに続けて答えたのは「笑顔」。投げている時は真剣であるとしながらも、「ずっと笑ってるんで、そこを見てほしい」とまぶしい笑