NHK出演中・仲野太賀×高級外車現在NHKドラマ「豊臣兄弟！」に主人公・豊臣秀長役を演じ、強い存在感を発揮している俳優の仲野太賀さん。そんな彼が過去に出演した作品では、高級外車との2ショットが公開され、ファンの注目を集めました。どのような内容だったのでしょうか。2024年7月、フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」の公式インスタグラムが仲野さんのオフショットを公開しました。【画像】超カッコいい！ 「仲野太賀」