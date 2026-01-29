ほとんどが「常習犯」の悪質事業者NEXCO西日本および日本高速道路保有・債務返済機構は2026年1月9日、高速道路において、「車両制限令」を繰り返し違反した者の事業者名公表と是正指導の内容を公表しました。なかには10数回以上違反を繰り返すという悪質な「常習犯」もおり、SNSなどには厳しいコメントが多数寄せられています。「車両制限令」とは、道路法第47条に基づき1962年に施行された政令です。道路の構造を保全し、交