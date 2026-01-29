大砲の参戦が正式発表ブルージェイズは28日（日本時間29日）、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手が3月のワールド・ベールボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として出場することを発表した。ゲレーロJr.は2019年にメジャーデビュー。2021年には大谷翔平投手（当時エンゼルス）を上回る48本塁打で初タイトルを手にした。2024年は打率.323、30本塁打、103打点、OPS.940をマーク。同オフに14年5億ドル（約728億円）で