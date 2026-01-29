攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第60回は、水戸ホーリーホックで２年目のシーズンを迎えるFW渡邉新太だ。新潟県出身で現在30歳の渡邉は、2024年に大分トリニータでキャプテンながら契約満了となり、翌年に水戸に加入。すると、新エースとしてリーグ戦31試合で13ゴール７アシストをマークし、クラブのJ２初制覇ならびにJ１初昇格