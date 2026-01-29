2024年をもって歌手活動を休止している歌手の清木場俊介（46）が活動再開について29日までに自身のインスタグラムのストーリーズでつづった。24年7月に公式サイトや自身のSNSで「いつも清木場俊介を応援していただき誠にありがとうございます。この度、清木場俊介は2024年をもちまして『唄い屋・清木場俊介』としての活動を休止することにいたしました」と発表。休止理由については「突然のお知らせとなってしまいますが、本