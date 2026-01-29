【日本海側は再びドカ雪へ】きょう（木）は日本海側に大雪のエリアが広がるでしょう。日本海で発達した雪雲が、北陸や近畿北部を中心に集中してかかりそうです。夕方以降、特に降り方が強まるでしょう。若狭湾から関ケ原周辺をぬけて東海地方にも雪雲が流れ込み積もるところも出てくるかもしれません。24時間予想降雪量は、あす（金）朝にかけて多いところで▼北陸70センチ、▼近畿60センチ、▼東北50センチ、▼東海40センチです。