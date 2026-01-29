野球の米国代表公式インスタグラムは２８日（日本時間２９日）、米国代表のキャプテンとして３月のＷＢＣに初参加するヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手の代表ユニホーム姿を初公開した。写真には「これは現実だ」と短いフレーズとともに、星条旗の絵文字。またＭＬＢ公式Ｘは同様に「ＦＩＲＳＴＬＯＯＫ、アーロン・ジャッジが、初めて米国代表のユニホームを着こなす」とし、白地に胸にＵＳＡの文字が入ったユニホーム