NY株式28日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均49015.60（+12.19+0.02%） S＆P5006978.03（-0.57-0.01%） ナスダック23857.45（+40.35+0.17%） CME日経平均先物53765（大証終比：+65+0.12%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は前日終値を挟んでの上下動が続いた。一方、ＩＴ・ハイテク株は序盤に買いが先行し、ナスダックも上昇して始まったものの、次第に伸び悩む展開となっている