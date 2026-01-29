米国債利回り（NY時間16:23）（日本時間06:23） 米2年債 3.573（+0.000） 米10年債4.243（0.000） 米30年債4.854（-0.005） 期待インフレ率2.355（+0.006） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは横ばい。下げて始まったものの、途中から上昇に転じた。イラン情勢が緊迫化しており、原油相場が大幅高となっていることに反応していた模様。 午後にＦＯＭＣの結果が公表