笑いと涙で幸せを運んでくれる長寿番組『新婚さんいらっしゃい！』（ABCテレビ）。 【Tver】恋を知らずに48年……みかん農家の長男が初めての告白とプロポーズ、そしてキス……！ 本日の新婚さんは愛媛のみかん農園ご夫妻 サッカーコート3面分、およそ3ヘクタールの広さに15種類、3,500本の柑橘を栽培している『赤松果樹園』の赤松正紀さん、甫美さんが本日の新婚さん。 幼少期から控えめな性格だ