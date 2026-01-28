「サカイ（sacai）」が、「カーハート WIP（Carhartt WIP）」とのコラボレーションアイテム第4弾を発売する。2月6日からウィメンズ店舗を除くサカイ直営店、Carhartt WIP Store Tokyo Shibuya、両ブランドの公式オンラインストア、サカイ取扱店で販売する。なお、取扱店舗では入場抽選を事前に実施する。【画像をもっと見る】今回のコラボはメンズとユニセックスの全9型をラインナップ。ステンカラーコートやテーラードジャケ