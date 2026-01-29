札幌・北警察署は2026年1月28日、強盗致傷の疑いで、全て自称の石狩市に住む会社員・山崎弘義容疑者（45）を逮捕しました。山崎容疑者は28日午後6時ごろ、石狩市花川北6条5丁目の30代男性の自宅敷地内で、駐車中の車内から金品を盗もうとし、男性に発見された際に顔を殴打してけがをさせた疑いが持たれています。男性は左目付近を打撲するけがをしています。警察によりますと、山崎容疑者は無施錠だった車の運転席に乗車していて、