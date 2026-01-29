北海道・函館中央署は2026年1月28日、不同意性交致傷の疑いで函館市の飲食店経営・石井貴也容疑者（35）を逮捕しました。石井容疑者は2025年10月21日午後0時ごろ、函館市の30代女性の自宅で性的暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。女性は軽傷で、10月24日に警察署に来署して被害申告をしたことで事件が発覚しました。警察によりますと、石井容疑者は容疑を否認しているということです。2人は面識があり、警察が動機な