春季キャンプに先駆けて、宮崎で合同自主トレに励んでいる巨人の選手たち。戸郷翔征投手も現在のコンディションについて明かしました。オフは宮崎県延岡市にある母校・聖心ウルスラ学園で自主トレを実施。「気候も暖かくて順調に延岡でもケガなく終えられたので。それが一番よかったですし、技術的なところはブルペンに入ってこれから上げていく段階なのでまだ分からないですけど、本当に順調に来ているからそれが一番良かった」と