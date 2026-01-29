小倉競輪場のF2「ウィンチケットミッドナイト競輪」は28日が最終日。8Rでガールズ決勝が行われ、人気の児玉碧衣（30＝福岡）が3連勝の完全Vを決めた。これで今年に入って2節連続完全V。無傷の6連勝となった。勝負どころで永塚祐子−小林莉子−是永ゆうき−児玉の並びに。前の3人の動きを冷静に観察しながらスパート。バックで先頭に立ち、追いすがる荒牧聖未を振り切った。「ゴールまでしっかり踏めた。前を見ながらバック