反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第3話が28日に放送され、チェンソー＆ホッケーマスク姿の“怪物”が登場すると、ネット上には「これがチェンソーマンですか」「昭和の子『ジェイソン』」「チェンソー使ったのはレザーフェイスですね」といった声が寄せられた。【写真】チェンソー＆ホッケーマスク姿の“ジェイソン”本作は『コンフィデンスマ