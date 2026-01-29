２０００年代に“セレブタレント”でブレイクしたタレント・マリエ（３８）が近影を見せた。２９日までにインスタグラムを更新。「Ｂｅａｃｈでｎｏｍａｋｅになっても自然に綺麗な肌とまつ毛に」などとつづり、化粧をしていないすっぴんの顔アップを投稿。髪には白髪のようなものも見えるが、美肌の素顔にフォロワーは「マリエさんめちゃくちゃ綺麗です」「めっちゃ可愛すぎる」とくぎ付けだった。マリエはフジテレビ系「