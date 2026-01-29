アメリカのトランプ大統領は28日、イランに対し核開発問題をめぐる交渉に応じなければ、「次の攻撃はさらに甚大になる」と警告しました。トランプ大統領は28日、SNSで原子力空母「エイブラハム・リンカーン」が率いる巨大な艦隊がイランに向かっているとして、「必要なら迅速かつ暴力的に任務を遂行する用意がある」と投稿しました。トランプ氏はイランによる核兵器の保有は認めないとして、核開発問題をめぐり交渉に応じるよう求