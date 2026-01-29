【ワシントン共同】訪米中の大西一史熊本市長は28日、首都ワシントンで開かれた全米市長会議（USCM）の冬季会議に参加し、2016年に起きた熊本地震からの復興の取り組みや半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の熊本進出について英語で紹介、国際的な都市間連携に意欲を示した。大西氏は国際関係セッションで「地震の被害から前に進むため、単なる復旧ではなく創造的復興を目指した」と説明。住宅や道路などの